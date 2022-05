Processo Depp-Heard, la giudice rifiuta di archiviare il caso

Il processo che si sta tenendo a Fairfax, in Virginia, con cui l'attore accusa di diffamazione l'ex moglie chiedendole 50 milioni di dollari, continuerà. Per la giudice Penny Azcarate, sono state presentate finora prove sufficienti per permettere la prosecuzione del procedimento Condividi

Non si fermerà il processo intentato da Johnny Depp contro Amber Heard. Penny Azcarate, la giudice della conte di Fairfax, in Virignia, ha respinto la richiesta degli avvocati di lei per l'archiviazione del caso.

La richiesta d'archiviazione, un atto dovuto leggi anche Johnny Depp, il manager: "Persi 22,5 mln per I Pirati dei Caraibi 6" Secondo la giudice, sono state presentate finora prove sufficienti per permettere al procedimento di andare avanti. Una decisione che non ha comunque sorpreso gli avvocati di Amber Heard e la stessa attrice. La richiesta, infatti, era un atto dovuto, un passaggio necessario una volta conclusa la fase del processo in cui il querelante presenta le sue prove per poi ottenere determinati diritti in fase d'appello.