Jesus Christ Superstar, Frankie Hi NRG: "Il mio Erode hip hop"

Il rapper in scena, alla sua prima prova in carriera con un musical, nella rock opera di Andrew Lloyd Webber. "Non avrei mai pensato al musical - racconta a Sky TG24 - Erode è una pernacchia che arriva appena prima di un minuto di orrore, felice di poterlo interpretare a modo mio"

C'è un nuovo re in Galilea. O meglio, il re è sempre lo stesso, il solito vecchio Erode, ma adesso ha il volto di Frankie Hi NRG, rapper nato a Torino e cresciuto a Città di Castello, autore di brani culto come Fight the Faida e Quelli che Benpensano e artista eclettico, capace di districarsi tra musica, teatro, cinema, televisione. E ora il musical, pardon, la rock opera, con Jesus Christ Superstar. Nei panni di Erode, appunto, ironico per un artista che di cognome, all'anagrafe, fa Di Gesù.

Dopo le grandi collaborazioni con artisti internazionali, dopo la regia, la poesia, il teatro di prosa, il cinema e il palco di Sanremo, ecco il musical. E che musical.

Tu dici come mai? E io ti dico perché no? Come dico perché no a tutte le robe assurde e incredibili che hai enumerato. Non pensavo minimamente che sarei mai andato al Festival di Sanremo ma nemmeno che avrei lavorato nel mondo dello spettacolo. O comunque credevo sarebbe stato un lavoro dietro le quinte, perché la mia passione è sempre stata sperimentare più che mettermi i riflettori addosso, poi se ce n’è bisogno volentieri, non me ne faccio un grosso problema, ma il primo pensiero è a quello che sta intorno.

Quindi come è nata questa avventura?

Quando Massimo Piparo me l’ha proposto, sono rimasto piacevolmente interdetto. Non mi ero mai posto il problema, non ero un appassionato di musical e ho sempre un po’ escluso l’idea di cantare. In famiglia ci sono diversi cantanti bravi, io mi ero trovato la nicchia del rap.

E ora il musical ti piace?

Parlo spesso con degli amici che hanno lavorato nell’opera e mi raccontano del mal d’opera. Ecco, questa è un’esperienza totalmente immersiva, non è un caso che si chiami rock opera, perché al suo interno c’è ogni ambito dell’espressione umana. Magari mi verrà il mal d’opera.

E si comincia con Erode.

È un ruolo che mi sembra quasi propedeutico a questo mondo. Non chiede particolari doti canore, non una grande estensione vocale. Nel film è l’unico che viene interpretato da un attore e non da un cantante, in passato è stato interpretato da Jack Black. L’ho visto fattibile, mi sono iniziato a documentare, a studiare la parte, a vederne le varie interpretazioni, e devo dire che averlo visto rappresentato in maniera così eterogenea, variegata, esasperata, mi ha rinfrancato e mi ha messo davanti a un terreno sul quale tracciare i confini di una mia proprietà.

Quindi ecco l’Erode rapper?

Il film è uscito una settimana dopo la nascita dell’hip hop, che si dice sia nato l’11 agosto del 1973 a casa di Dj Kool Herc. Ovviamente l’hip hop che avrei dovuto portare non è quello contemporaneo del bling bling, ma quello d’antan, attingere a elementi dell’estetica classica. Dovendo essere caricaturale ho immaginato di potermi trasformare in un muppet di quelli rappresentati nei graffiti. Mi è venuta in mente la fibbia personalizzata col nome, gli anelloni di Radio Raheem in Fa la cosa giusta, solo che a Erode, al posto di Love e Hate, ho fatto scrivere Sodo e Gomo, riferimento standard per una persona infima come è lui. Li ho modellati e stampati in 3d con la mia stampante, dipinti con Chiara del dipartimento scenografie e ho contribuito a costruire anche esteticamente il personaggio per poterlo sentire più mio.