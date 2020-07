Il ritorno di Frankie Hi-Nrg con "Estate 2020". Il video

Torna dopo 6 anni Frankie Hi-Nrg Mc (FOTO), e lo fa con un nuovo singolo: "Estate 2020". Il rapper italiano, autore di successi come “Quelli che ben pensano”, racconta a Sky Tg24 come il lockdown abbia influito sulla sua produzione musicale. L’artista, che vive a Cremona, si rivolge nel suo nuovo singolo agli italiani di tutte le età, dai bambini ai nonni, per raccontare quei mesi difficili che hanno sconvolto le nostre vite.

I giorni del lockdown

Frankie Hi-Nrg ricorda i giorni del lockdown, le difficoltà del risveglio, e la liberazione del sonno, l’unico momento in cui il cervello si spegne e il pensiero non va al Covid (GLI AGGIORNAMENTI). L’artista spiega anche il suo rapporto con i social. Parla di TikTok, e invita i fan a una challenge sul ritornello della canzone. Note che puntano a farsi ricordare, entrando nella testa di chi le ascolta.

Il rapper parla poi del suo nuovo album che uscirà prossimamente, anche se ancora manca una data certa. Ma, assicura, prima dell’uscita ci saranno altri singoli. Nel video la sua intervista andata in onda su Sky Tg24.