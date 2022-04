Il pubblico maschile dei mega festival musicali è attento a distinguersi per originalità in una gara al look più pazzo. Non c'è limite alla stravaganza: dalle fantasie super colorate, ai lustrini, ai classici dello sport combinati con le ispirazioni più diverse. Ecco gli outfit che hanno catturato l'attenzione dei fotografi nelle passate stagioni dell'evento evento musicale più cool degli Stati Uniti