Festa del Papà, gli auguri dei vip sui social. FOTO

In casa Ferragnez oggi si celebrano due feste: quella del papà e il compleanno del primogenito Leone, nato quattro anni fa. Per l'occasione, Chiara Ferragni ha pubblicato una foto che li ritrae insieme e ha ringraziato il marito - che da poco ha spiegato di aver scoperto di avere una malattia - per aver creato insieme a lei "questo sogno", definendolo "il papà migliore del mondo per i nostri cuccioli"

Fedez rivela di essere malato, i messaggi di vicinanza sui social. FOTO