Moda, il calendario delle sfilate della Paris Fashion Week 2022

Si apre oggi la settimana della moda parigina, con l'inaugurazione che vede le sfilate dei brand Vaquera, Weinsanto e Off/White aprire le danze. Grande attesa per lo show di Dior, previsto per domani: martedì 1° marzo vedremo lo spettacolo più iconico della fashion week targata Ville Lumière, con la possibilità di seguirlo in diretta online. Non mancheranno all'appello neanche Saint Laurent, Chanel, Stella McCartney e Valentino

Per chi oggi circola nelle strade parigine, noterà ancora più charme di quello che già è il fil rouge della capitale dello stile chic per eccellenza. Ad aprire le danze saranno oggi tre maison: inaugura alle 17. 30 il brand Vaquera, seguito da Weinsanto e Off/White. Questo primo giorno di settimana della moda francese prevede solo questi tre show, mentre da domani il calendario diventa fittissimo.

Grande attesa per la sfilata di domani di Dior



Grande attesa per il fashion show che vedremo domani, quello di Dior.

Una delle maison più i coniche della moda parigina sfilerà martedì 1° marzo, alle ore 14.30. Lo spettacolo potrà essere seguito in diretta in tutto il mondo, godendosi la sfilata digitale sul web.

La presentazione della collezione autunno-inverno 2022-2023 di Dior è tra le più attese. Per questo motivo nelle ultime ore si stanno registrando tantissimi avvistamenti di divi, Vip e influencer, che si sono dati appuntamento per non perdere la presentazione delle nuove creazioni di Maria Grazia Chiuri, direttore artistico di Dior.



Memori di tutto lo charme che Dior ha sfoggiato durante la sua sfilata haute couture primavera-estate 2022, tenutasi lunedì 24 gennaio al Museo Rodin, sicuramente anche per questo nuovo appuntamento ne vedremo di tutti i colori. Diciamo tutti i colori riferendoci all'arredamento colorato in maniera a dir poco sublime scelto dal duo di artisti indiani Madhvi e Manu Parekh, che hanno collaborato con Dior per la sfilata del mese scorso.