A Parigi oggi è il giorno di Fendi e per la sua nuova collezione di haute couture, Kim Jones si è ispirato ancora una volta alla capitale italiana. Fantasia e realtà, passato e futuro, si mescolano per approdare in un presente ultraterreno in cui i marmi statuari e l'estetica ecclesiastica della città eterna vengono esplorati in una cornice futuristica. La gallery della sfilata