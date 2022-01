Jude Law e il figlio Raff nuovi volti per la PE 2022 di Brioni

Il divo e suo figlio sono diventati ambassador della maison romana. La scelta è ricaduta su questa coppia padre-figlio per lo “stile personale molto forte e la naturale complicità” che li caratterizza. Per la prossima primavera Law Senior e Law Junior debutteranno nella nuova campagna pubblicitaria. “È una gioia poter lavorare per una maison dalle radici romane”, ha detto l’attore. “Ho stretto un legame speciale con questa città durante le riprese di The Young Pope. Mi sembra un ritorno a casa”.

Per la prossima primavera Law Senior e Law Junior debutteranno quindi nella nuova campagna pubblicitaria, di cui qualche assaggio ci arriva in queste ore direttamente dagli account social del brand di moda e da quelli di Raff Law (Jude non ha Instagram, purtroppo per i suoi tantissimi fan).



Negli scatti condivisi in rete dal profilo ufficiale di Brioni (che potete guardare in fondo a questo articolo) vediamo Jude e Raw immortalati dal fotografo Craig McDean.

Una bellezza e un'eleganza uniche, anzi: duplici, in questo caso. E speculari: la somiglianza tra padre e figlio è notevole ma Jude in dote ha dato pure altro oltre ai geni, ossia parecchio charme.

Due stilosissimi ma al contempo autenticissimi testimonial, due Vip che incarnano alla perfezione lo stile Brioni, da sempre attento a coniugare raffinatezza e genuinità.



Mehdi Benabadji, l’amministratore delegato della maison romana, ha spiegato come mai la scelta sia ricaduta su di loro con queste parole: “Hanno entrambi uno stile personale molto forte e una naturale complicità. Questa autenticità rende i Law una perfetta coppia per riflettere la visione moderna del menswear di Brioni, nella quale distinzioni di età e personalità sono superate dalla passione per una genuina qualità ed eleganza”.



A passare il testimone (anzi: il testimonial) a Jude e Raff Law è Brad Pitt, ambassador di Brioni dal 2019.