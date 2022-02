Zendaya e Tom Holland, cena romantica a Roma

L'attore, arrivato a sorpresa da New York, ha raggiunto la fidanzata nella Capitale per una cena a base di piatti tipici locali

La cena romantica a Trastevere

Che Zendaya e Tom Holland fossero i più amati dal pubblico della Generazione Z era una realtà di fatto già prima dell'ultima travolgente stagione di popolarità, sospinta dai record da capogiro messi a segno da Spider-Man: No Way Home. Ma l'affetto dei fan si è moltiplicato all'ennesima potenza da quando i due, che si frequentano da diverso tempo, hanno confermato la loro love story apparendo in pubblico insieme, come una vera coppia.

È un periodo denso di impegni per l'interprete di Uncharted, nelle sale dal 17 febbraio, e per la star di Euphoria, la cui seconda stagione è tutt'ora in onda su Sky; per questa ragione, Tom Holland ha pensato di fare una sorpresa alla fidanzata raggiungendola in Italia, dove peraltro ha trascorso diversi giorni proprio una settimana fa, impegnato col tour promozionale del film di Ruben Fleischer.

Determinati a trascorrere una serata romantica, Zendaya e Tom Holland hanno cenato insieme con altri amici all'Antica Pesa, nel cuore della Capitale. Nel locale di Trastevere, che quest'anno compie cento anni, i due attori hanno ordinato piatti tipici della tradizione culinaria locale. Zendaya Coleman, che è vegetariana, ha ordinato un piatto di spaghetti al pomodoro; Holland, invece, ha ordinato una cacio e pepe, già assaggiata in una sua precedente visita al locale dello chef Simone Panella.