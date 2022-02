Britney Spears, accordo per un libro sulla sua vita

Stando a quanto riportato in esclusiva da Page Six, Britney Spears avrebbe firmato un accordo dal valore di quindici milioni di dollari con l’editore Simon & Schuster per la pubblicazione di un libro sulla sua vita Condividi

Page Six ha rivelato in esclusiva l’accordo che sarebbe stato raggiunto da Britney Spears e l’editore Simon & Schuster per la pubblicazione di un’autobiografia della Principessa del Pop.

Nel novembre del 2021 la giudice Brenda Penny ha messo fine alla conservatorship di Jamie Spears. Come rilanciato da Variety, Mathew Rosengart, avvocato della popstar, ha commentato l'udienza dichiarando: "La giudice Penny, al termine dell'udienza, ha deciso di essere d'accordo con Britney Spears. A partire da oggi, con effetto immediato, la custodia è conclusa sia per la persona che per il patrimonio".

Nelle settimane successive la voce di Gimme More è stata al centro dei media per le affermazioni in merito all'uscita del libro della sorella Jamie Lynn. La cantante, classe 1981, ha anche scritto una lunga lettera su Twitter dichiarando: "Lei quella volta di quindici anni fa non mi è mai stata tanto vicino, quindi come possono parlare di ciò se non perché lei vuole solo vendere il suo libre a mie spese".

Britney Spears (FOTO) ha poi aggiunto: "La mia famiglia ama affossarmi sempre e farmi del male questo è il motivo per il quale sono disgustata da loro".

