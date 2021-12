1/17 Immagine tratta dal profilo Instagram @kimkardashian

Kim Kardashian ha ricevuto il Fashion Icon Award come icona della moda. L'influencer, ricevendo il premio, ha ringraziato l'ex marito Kanye West. “A Kanye, per avermi davvero fatto conoscere il mondo della moda”. Kim ha anche ritirato il premio per il miglior reality, Keeping Up With the Kardashians.

