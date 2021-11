Rosa Perrotta ha partorito: è nato il secondo figlio Mario Achille

“Sono grata alla vita per avermi dato la possibilità di guardare, per la seconda volta, la felicità dritta negli occhi , i tuoi occhietti appena aperti neri e curiosi. Ci hai fatti spaventare un attimo, ma tutto è andato per il meglio. Da oggi, insieme al tuo fratellino, sarai per sempre la ragione della mia vita. 9/11/21 benvenuto al mondo Mario Achille. Grazie infinite a tutti voi per l’amore. Non vediamo l’ora di farvelo conoscere!” ha scritto l'influencer. Anche Pietro ha pubblicato uno scatto su Instagram, la mano del piccolo stretta alla sua. “Non vedo l’ora di farvelo conoscere, è un bambino meraviglioso ” ha scritto l'avvocato. Rosa ha fatto sapere ai fan di aver vissuto qualche momento di paura, ma tutto si è poi risolto al meglio. "Il parto è andato bene, l'operazione è andata bene... abbiamo avuto un piccolo problemino con Mario Achille che è stato tenuto sotto osservazione, lo tengono un po' in incubatrice perché ha avuto delle piccole difficoltà di adattamento dopo il parto. Ovviamente vi lascio immaginare il mio stato d’animo. Ma mi hanno tranquillizza e detto che è tutto nella norma, bisogna solo aspettare”. Prima del parto l'ex tronista ed ex naufraga aveva sperato che il parto potesse avvenire in modo naturale , diversamente da quanto avvenuto per la nascita del primo figlio. "L’idea di un parto naturale, che mi risparmi un intervento, che mi permetta di tornare subito a casa e stringere Ethan, mi alletta molto", aveva raccontato ai follower. Rosa e Pietro sono genitori anche di Domenico, detto Dodo , nato il 25 luglio 2019, che ora in famiglia viene chiamato Ethan, il suo secondo nome.

Rosa Perrotta e la crisi con Pietro

Tempo fa Rosa e Pietro hanno vissuto un momento di crisi, che aveva fatto temere ai fan che i due avessero deciso di lasciarsi. “Io non sono solita costruire altari sui miei fallimenti, e rappresentando questo il fallimento per antonomasia della mia vita non ci sono riuscita nonostante le continue richieste. Credo che alcune cose vadano gestite e affrontate tra le mura di casa propria, in maniera più dignitosa possibile. C'è chi si è permesso di giudicarci come cattivi genitori, dicendomi che sono una cattiva madre che non permette al bambino di vedere il padre. Voglio ricordarvi che va bene parlare di gossip, ma è meglio evitare di mettere bocca su tematiche delicate che riguardano i bambini. Noi non ci siamo mai sentiti in dovere di dimostrarci come buoni genitori, non mi sono mostrata tutte le volte che ero con Domenico dal padre. Avete visto il marcio in questa situazione e non la dignità” aveva dichiarato per rispondere alle tante pressioni dei follower. Un periodo di crisi che, fortunatamente per la coppia, è passato.