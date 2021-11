Chiara Ferragni lancia la sua prima linea di make up su Douglas

L'influencer ha lanciato la sua prima linea cosmetica in esclusiva per Douglas. Alla sua già variegata offerta si aggiunge anche questa attesissima novità, che arriverà nei punti vendita e sull’e-commerce del colosso di bellezza prossimamente. “Sono molto felice per questo nuovo lancio che rende completa l'offerta del brand Chiara Ferragni. Il make up per me è un prezioso alleato che permette a tutti di poter esprimere la propria personalità”, ha dichiarato l'imprenditrice

I prodotti



Un gel sopracciglia trasparente, una palette di ombretti, il mascara, un blush illuminante, un lipstick 'All That Glitter', uno 'Workin' Girl' e la formula 'Hot Mama’s’, ecco i sette protagonisti del beauty case firmato Chiara Ferragni.

Sette amici per la pelle (!) che permetteranno di realizzare un make up completo, adatto a ogni occasione, a ogni dress code, dal tramonto all’alba e viceversa…



Lo Swipe Up Brow Gel è il gel per le sopracciglia trasparente a base di estratti di semi di lino che fissa, definisce e rinforza, regalando sopracciglia degne del nuovo trend consacrato da Cara Delevingne e Miriam Leone.



Il Blush Me Up Highlighting è un illuminante in polvere per le gote (ma anche per gli occhi, perché no?) che presenta una texture innovativa, riscaldando immediatamente l’incarnato e al contempo donando un bel colorito rosato che si adatta alla perfezione a qualsiasi carnagione (e gusto).

La Iconic EyeShadow Palette è il set di ombretti che comprende 15 nuance per gli occhi, in svariati finish, da quello matte a quello metallizzato.

L’Eye-conic Mascara garantisce ciglia definite caratterizzate da un volume da vamp.

I lipstick sono in tre tonalità, ossia rosso shimmer, nude rosato e nude biscotto.