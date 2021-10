Fedez scherza sull'outfit di Chiara Ferragni: la foto è virale

Fedez ha scherzato su Instagram sul look di sua moglie, Chiara Ferragni , e il post è diventato subito virale. Il rapper ha pubblicato un video e una foto per mostrare ai fan la cena in casa Ferragni Lucia : se Fedez e i bimbi sono in tenuta da casa, l'influencer sfoggia invece un elegante abito rosso.

“Quando sbagli outfit per la cena a casa” ha scritto Fedez a corredo del post, rilanciato poi anche da Chiara nelle sue stories. L'outfit dell'imprenditrice digitale, in effetti, era decisamente elegante: abito rosso fuoco monospalla di Versace impreziosito da gioielli Bulgari. L'outfit di Chiara, però, non è stato certo casuale: l'influencer è stata scelta come madrina per l'inaugurazione della mostra Bulgari in scena a Milano e nella serata del 6 ottobre ha partecipato ad un evento di gala organizzato dal celebre brand di gioielli in Piazza Duomo. Chiara si è poi cambiata d'abito ed è andata a festeggiare il compleanno dell'amica Veronica Ferraro.

A partire dal 6 ottobre in Piazza Duomo a Milano va in scena la quinta collaborazione artistica del progetto Metamorphosis di Bvlgari, una conversazione aperta sul tema della trasformazione e cambiamento. Il quinto progetto firmato dall’artista turco multimediale Refik Anadol: si tratta di un'opera multimediale dal nome “Metamorfosi Serpenti” ispirata al concetto di metamorfosi, rappresentato dall'iconico simbolo di Bulgari, il serpente. L'opera prende vita attraverso sculture dinamiche in 3D realizzate con dati di intelligenza artificiale.

Chiara Ferragni su Vogue Italia

Periodo di grandi soddisfazioni per Chiara Ferragni, che è stata recentemente scelta per la cover di ottobre di Vogue Italia. L'influencer è stata ritratta in abiti Gucci e intervistata dalla scrittrice Michela Murgia. “La grande illusione dei social media è che ci fanno credere che tutti stiano meglio di noi. Io di me mostro anche la fragilità, perché voglio rompere il mito che esistano le vite perfette. Le cose negative che mi sono successe mi sono presa il tempo di metabolizzarle, ma poi le ho raccontate” ha raccontato Chiara nell'intervista. “Tra la mia vita privata e la mia vita lavorativa il confine non è netto, ma non lo è neanche il concetto di privacy, che è soggettivo. Avendo sempre amato condividere, probabilmente per me i confini di tolleranza sono più ampi che per altri. Ci sono delle situazioni in cui tutti preferiremmo che la gente non ci riconoscesse, ma se le persone sono gentili a me non disturba. Una sera stavo tornando a casa dopo aver discusso con un ex fidanzato e avevo gli occhi gonfi di pianto, ma alla ragazza che mi ha fermata per chiedermi un selfie ho detto di sì. Perdere un po’ del tuo privato fa parte del gioco”.