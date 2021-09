Vacanze in Italia, Beyoncé a Capri con Jay-Z: saluto in italiano VIDEO

La popstar è in Italia con il marito per festeggiare i suoi primi 40 anni. In un filmato diffuso dai fan si sente la cantante ringraziare i suoi ammiratori Condividi:

Beyoncé e Jay-Z si trovano in Italia, precisamente a Capri, già metà di molte celebrità. La popstar, che il 4 settembre ha compiuto 40 anni, ha salutato la folla di fan sfoggiando un italiano perfetto.

Beyoncé e Jay-Z a Capri approfondimento Le star in vacanza in Italia, da Bono Vox a Madonna. FOTO “Bye, grazie”, si sente dire da Beyoncé nel filmato di un fan. Come riportato da Capri News, la coppia è giunta sull'isola con uno yacht lussuoso, ed è poi stata immortalata in Piazzetta, scortata da numerose guardie del corpo. La cantante ha sfoggiato un look prontamente condiviso anche sui social: jeans a vita alta e a zampa abbinati ad una camicetta bianca dal profondo scollo a V e maniche piumate.

Beyoncé e i suoi primi 40 anni approfondimento Beyoncé, Ivy Park Rodeo: la linea country in collaborazione con Adidas Il 4 settembre Beyoncé ha spento 40 candeline. “Il mio desiderio è che i miei 40 anni siano divertenti e pieni di libertà - ha dichiarato l’artista in una recente e rara intervista ad Harper’s Bazaars. - Voglio esplorare aspetti di me stessa che non ho avuto il tempo di scoprire e godermi mio marito e i miei figli. Voglio viaggiare senza lavorare. Voglio che il prossimo decennio sia dedicato alla celebrazione, alla gioia e al dare e ricevere amore”.