Marcus Birks è morto a causa del Covid, il cantante aveva 40 anni

Birks, dopo aver contratto il virus era stato ricovero in ospedale, dove aveva poi dovuto affrontare un lungo calvario in terapia intensiva. Dopo la sua morte, la moglie Lis ha reso omaggio al marito e ha scritto: “Il mio cuore è stato completamente strappato via e non so come affrontare un tale dolore”. La donna è incinta e Birks sarebbe presto diventato papà.

L'appello di Birks prima di morire

approfondimento

Schwarzenegger contro no-mask e no-vax: "Ascoltate i medici"

Birks credeva di essere immune alla malattia perché si considerava in perfetta forma fisica e raramente si ammalava. In un’intervista rilasciata alla Bbc l'11 agosto, si era detto “scioccato” quando gli è stata diagnosticata la malattia, ammettendo di non essere vaccinato. Poi l’artista aveva lanciato un appello in favore proprio della campagna vaccinale: “Se non ti sei ammalato non pensi che ti ammalerai, quindi ascoltami. Quando ti senti come se non riuscissi a respirare a sufficienza, questa è la sensazione più spaventosa del mondo“.