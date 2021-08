Kylie Jenner al lavoro su una linea di costumi da bagno

L'imprenditrice 24enne ha annunciato su Instagram l'imminente arrivo della sua prima collezione dedicata a capi e accessori da mare Condividi:

Kylie Jenner, 24 anni, ha confermato di essere al lavoro su una linea di costumi da bagno e ha anticipato la collezione con una foto pubblicata su Instagram.

Kylie Jenner al lavoro su Kylie Swim approfondimento Kylie Jenner sta trasformando Kylie Cosmetics in un brand vegano L'imprenditrice, sorellina di Kim Kardashian, ha scattato un selfie allo specchio mostrando un monokini colorato con sfumature gialle e rosa e scollo all'americana. “Lavorando su Kylie Swim – ha scritto la 24enne - e non vedo l'ora di condividere". La collezione sembra includere una gamma di costumi color tramonto. Dopo solo un giorno, il profilo Instagram di Kylie Swim, nonostante abbia solo un post, ha superato i 400mila follower. Nella bio ufficiale del brand si legge solamente “In arrivo”, segno che evidentemente la linea è ancora in fase di lavorazione. Probabilmente di Kylie Swim faranno parte anche occhiali da sole, zaini e asciugamani, oltre a bikini, copricostume e calzature.

approfondimento Kylie Jenner: donati 500mila dollari per uno spazio per bambini malati Non ci sono ancora informazioni su taglie e prezzi, ma è probabile che Kylie Jenner tenga conto di inserire taglie inclusive in questa sua prima collezione. Proprio come ha fatto sua sorella, Kim Kardashian, che con Skims, la linea di biancheria intima contenitiva, è arrivata fino alla taglia 4X. Kylie non è l'unico membro del clan Kardashian-Jenner a tuffarsi nel mercato dei costumi da bagno: il Good American di Khloé Kardashian vende già abbigliamento da mare, e anche Kim sembra intenzionata a lanciare presto una linea tutta sua. Oltre a Kylie Swim, l'imprenditrice 24enne a maggio ha annunciato di essere al lavoro su un marchio per bambini che si chiamerà Kylie Baby. Difficilmente si fermerà qui: nel 2019 l'influencer ha depositato il marchio Kylie Body e Kylie Hair, lasciando supporre che presto vedremo sue collezioni dedicate al corpo e ai capelli.

Kylie Jenner, la limited edition 24K Kylie Jenner è lanciatissima nel mondo del business: in occasione del suo compleanno, il 10 agosto, ha lanciato la nuova collezione 24K per Kylie Cosmetics, nelle cui foto pubblicitarie si è tinta completamente in oro.

