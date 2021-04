Kylie Jenner: donati 500mila dollari per uno spazio per bambini malati

Kylie Jenner ha donato 500mila dollari al Monroe Carell Jr. Children's Hospital di Vanderbilt, situato a Nashville, nel Tennessee. L'obiettivo è quello di costruire uno spazio per i pazienti, chiamato "Hey, I'm Here For You Teen Lounge".

Il Monroe Carell Jr. Children's Hospital, spesso indicato come Vanderbilt Children's Hospital, è descritto come "uno dei principali ospedali pediatrici della nazione e il più grande del sud-est" che si occupa delle malattie "semplici e complesse". Kylie, CEO di Kylie Cosmetics, ha fatto la generosa donazione in onore del suo amico e musicista Harry Hudson , a cui è stato diagnosticato il linfoma di Hodgkin nel 2013. La sorellina di Kim Kardashian è stata vicina a Hudson mentre combatteva il cancro del sistema linfatico, che ha superato con successo. "Sono molto grato per l'amicizia di Kylie e l'impatto che ha avuto sulla mia vita e sul mio viaggio contro il cancro", ha detto Hudson in un comunicato stampa. "È sempre stata lì per me e insieme volevamo trovare un modo per esserci per altri giovani che stanno combattendo questa malattia”. Ha continuato: "Con l'aiuto di Teen Cancer America siamo stati in grado di contribuire alla prima lounge “Hey, I'm Here For You Teen” al Children's Hospital di Vanderbilt, uno spazio confortevole per i giovani sottoposti alle cure”. Hudson, che ha lanciato il suo ente di beneficenza “Hey, I'm Here For You” in seguito alla sua battaglia contro il cancro, ha descritto la costruzione della lounge come "un momento di chiusura del cerchio”. "E sono entusiasta di continuare a far crescere la mia collaborazione con il Children's Hospital di Vanderbilt e TCA", ha concluso nella sua dichiarazione.

approfondimento

Kylie Jenner, gli auguri di Kim Kardashian: il post su Instagram

Questa donazione arriva dopo alcune polemiche che erano nate a seguito di una raccolta fondi lanciata proprio da Kylie Jenner per pagare le spese mediche ad un amico rimasto coinvolto in un incidente. L'obiettivo era quello di raccogliere 120mila dollari per aiutare Samuel Rauda, grande amico dell'influencer e di professione truccatore. Per la raccolta fondi Kylie Jenner ha donato 5000 dollari (poco più di 4000 euro) ma considerando che il suo patrimonio è stimato sui 900 milioni di dollari (oltre 750 milioni di euro), i follower l'hanno aspramente criticata per la piccola donazione. “Senza vergogna, compra borse da 60mila dollari ma poi ne dona appena cinquemila per aiutare l'amico in difficoltà” ha scritto un utente, esprimendo una critica condivisa da molti follower.

Kylie Jenner, lo spazio

La "Hey, I'm Here For You Teen Lounge" presenta numerosi allestimenti per videogiochi, un televisore con il grande schermo, una scorta infinita di film, uno spazio per la meditazione e uno spazio collettivo dove i pazienti possono socializzare. “Oggi è una bellissima giornata” ha scritto Hudson su Instagram. “Un paio di anni fa io e Kylie Jenner abbiamo raccolto fondi per costruire un centro per adolescenti malati di cancro nella speranza di migliorare la loro esperienza” ha spiegato nel post, che mostrava varie immagini dello spazio lounge recentemente completato.