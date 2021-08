Kylie Jenner, una limited edition dei suoi cosmetici per il compleanno

L’influencer ed imprenditrice statunitense compirà gli anni il 10 agosto Condividi:

I fan ormai sono abituati e le adorano per questo: un compleanno in casa Kardashian-Jenner non è mai un affare da poco e le componenti della famiglia più in vista del pianeta hanno sempre in mente qualcosa per rendere i festeggiamenti memorabili. Quest'anno sarà Kylie Jenner a rendere il suo ventiquattresimo compleanno indimenticabile: per questa occasione, la più piccola della famiglia si è regalata una nuova linea di prodotti ad edizione limitata della sua linea “Kylie Cosmetics” che, c'è da scommettere, andrà letteralmente a ruba. Il tema è super lussuoso: oro 24 carati.

Una limited edition a 24K approfondimento Kylie Jenner, gli auguri di Kim Kardashian: il post su Instagram Il servizio fotografico che anticipa il lancio dei nuovi prodotti della linea “24K Birthday Collection” è di quelli capaci di fare il giro della rete in poche ore. Kylie Jenner, influencer ed imprenditrice, Re Mida di Instagram dai lunghi capelli, capace di trasformare in oro tutto quello che porta il suo nome, questa volta si è letteralmente ricoperta di una patina scintillante 24 carati.

Le foto, audaci e super curate nei minimi dettagli a cominciare dallo scenario che ospita la modella ed imprenditrice di make-up e prodotti di bellezza, rivelano il mood della nuova collezione che sarà disponibile sullo shop kyliecosmetics.com a partire dal 10 agosto, ovvero, il giorno del suo compleanno.



approfondimento Kylie Jenner sta trasformando Kylie Cosmetics in un brand vegano Make-up in edizione limitata a tema oro: palette di ombretti, lipstick e una vasta gamma di illuminanti viso e corpo, saranno i must have della stagione estiva: è la stessa ideatrice del marchio a mostrare le tonalità e la consistenza dei prodotti, come d'abitudine, via Instagram Stories. Kylie Jenner, famosa per aver rivoluzionato il settore del make-up creando prodotti best sellers concettualmente innovativi e caratterizzati da un packaging accattivante, prova sulla sua pelle per i oltre 250 milioni di follower, le polveri luminose della sua Birthday Collection. Un posto particolare tra i nuovi prodotti è riservato alle speciali formule illuminanti per il corpo che promettono una pelle radiosa, a 24 carati, appunto, per brillare sotto i raggi del sole estivo.