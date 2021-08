Piera Degli Esposti, funerali in Campidoglio: addio di amici e parenti

8/10 ©IPA/Fotogramma

Lucia Mascino ha raccontato invece dei loro ripetuti appuntamenti "in cui parlavamo come collegiali fino a notte inoltrata", mentre Laura Delli Colli ha ricordato quando alla festa dei suoi ottant'anni Piera aveva detto: "Non sono fatta per la morte e neppure per la vecchiaia. Non ho abbastanza fiato per queste cose"