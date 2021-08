Il celebre attore continua il suo viaggio in Italia, regalando ai fan video esilaranti Condividi:

Dai vip stranieri, l’Italia è amatissima. Basti pensare a tutte le star che hanno scelto il Belpaese come meta delle loro vacanze 2021 (FOTO). Tra i più grandi estimatori vi è Anthony Hopkins, l’indimenticato Hannibal Lecter de “Il silenzio degli innocenti”. Che, vincitore a sorpresa di un altro Oscar per "The Father – Nulla è come sembra", si trova in Italia ormai da qualche tempo.

Anthony Hopkins in Toscana approfondimento Le star in vacanza in Italia, da Bono Vox a George Clooney. FOTO Sulle note di “Bella ciao”, Anthony Hopkins fa il bagno in piscina ed esclama: “Sono italiano”. È questa la sintesi dell’ultimo divertente video pubblicato dall’attore sul suo profilo Instagram. Anche Hopkins, come altri vip (vedi alla voce Harry Styles e Olivia Wilde), ha scelto di trascorrere in Toscana le sue vacanze italiane. O meglio: la Toscana è solo l’ultima tappa del suo viaggio nella penisola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento Vacanze in Italia: Anthony Hopkins a Roma prepara il sugo per la pasta Peraltro, in Toscana c’era già stato di recente. “Sono qui nella Bella Italia” scriveva lo scorso maggio, posando per L’Uomo Vogue con tutta una serie di prestigiosi brand. Quella volta aveva scelto come meta Cortona, e si era regalato qualche giorno alla scoperta della Toscana e dell’Umbria. Dove si trova questa volta, invece, al momento è top secret.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Da Roma alla pasta approfondimento Anthony Hopkins, viaggio a Cortona: “Sono qui, bella Italia” Che Anthony Hopkins è innamorato dell’Italia, dai suoi video è chiaro. A inizio giugno, da Roma, ha postato un video che lo mostra in cucina intento a preparare un piatto di pasta al sugo. A dimostrazione dell’amore per la nostra terra. E poco importa se, ogni tanto, ci scappa qualche gaffe (“Una magica giornata sotto il sole della Toscana. Grazie Reschio” ha scritto a commento di un video su Twitter, sebbene il Castello di Reschio si trovi in Umbria).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anthony Hopkins (@anthonyhopkins) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie