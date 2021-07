Selena Gomez ha lanciato la sua prima linea di costumi da bagno

La popstar ha collaborato con il brand La'Mariette per realizzare una linea di costumi inclusivi, con l'intento di celebrare il corpo femminile Condividi:

Selena Gomez è diventata una stilista di costumi da bagno. La popstar ha infatti collaborato con la sua amica Theresa Mingus e con il suo socio in affari Morgan Brutocao su una nuova linea di costumi da bagno per la loro azienda, La'Mariette. Una collezione che, stando a quanto riferito dal comunicato stampa, "riguarda l'inclusività, la positività del corpo e celebra il fatto che tutti i corpi sono belli".

Selena Gomez per La'Mariette approfondimento Only Murders in the Building, il teaser della serie con Selena Gomez La collezione include sei capi: due reggiseni, due slip, un pezzo unico e un pareo, tutti nella stampa "Aura". Selena Gomez ha pubblicato una foto di se stessa in posa con il costume intero e ha scritto: "Sono così grata di avere l'opportunità di celebrare gli sforzi dei miei amici. Esce oggi la mia collaborazione con La'Mariette. Quello che amo di questo brand è che celebra le donne che amano il proprio corpo incondizionatamente, donandosi la grazia che meritano. Spero che ti piaccia tanto quanto me” ha scritto la popstar, rivolgendosi ai suoi 242 milioni di follower. "La stampa Aura è ispirata a Selena, la sua aura traspare in tutto ciò che fa e vogliamo che tutti gli altri provino quella sorta di sensazione trasformativa di essere il loro sé più autentico", ha detto Brutocao nel comunicato stampa. "La sicurezza di Selena non ha eguali ed essere in grado di progettare una stampa con lei che incarna questo è davvero gratificante."

approfondimento Selena Gomez, modella per Vogue Australia e Vogue Singapore Questa non è la prima volta che Selena Gomez viene associata a La'Mariette. L'estate scorsa l'artista 28enne ha condiviso una sua foto con indosso un abito blu dell'azienda di costumi da bagno con la seguente didascalia: “Quando ho ricevuto il mio trapianto di rene, ricordo che all'inizio era molto difficile per me mostrare la mia cicatrice. Non volevo che fosse nelle foto, quindi indossavo cose che la coprissero. Ora, più che mai, mi sento sicura di chi sono e di cosa ho passato... e ne sono orgogliosa. T, congratulazioni per quello che stai facendo per le donne, lanciando La'Mariette il cui messaggio è proprio questo... tutti i corpi sono belli." La nuova linea di Selena Gomez comprende capi con prezzi che vanno dai 119 ai 49 dollari ed è venduta esclusivamente sul sito di La'Mariette.