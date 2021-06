La collezione rende omaggio a Franco Battiato, un uomo, un artista, un musicista e un pensatore che ha fortemente influenzato la visione e la vita di Kean Etro, che lo ha conosciuto giovanissimo nel 1985, e, non ancora impegnato in ETRO, realizzò allora per l’azienda di famiglia le scenografie per il tour “Mondi Lontanissimi”.