Dal 18 al 22 giugno va in scena Milano Moda Uomo con le collezioni Primavera-Estate 2022. 65 i brand in calendario divisi tra presentazioni e show live per una fashion week che segna un graduale ritorno alla normalità.

In un contesto a tutti gli effetti di netta ripartenza, si apre la nuova edizione di Milano Fashion Week Men’s Collection con le tendenze della prossima Primavera-Estate. I valori di fatturato, elaborati nei Fashion Economic Trends di Camera Nazionale della Moda Italiana hanno infatti segnato per i mesi di febbraio e marzo un’importante inversione di tendenza rispetto allo scenario di crisi che ha accompagnato il 2020. Dati positivi certo, ma sempre molto inferiori rispetto al 2019, ovvero prima dell’era Covid.



Per quanto riguarda l’insieme dei settori moda il fatturato di marzo 2021 è del 50% più alto rispetto all’anno precedente, con punte del +70% nell’abbigliamento e nelle calzature.

Un'edizione ibrida che segna una ripartenza graduale

Ripartenza, seppur graduale, anche per gli show dal vivo. Il primo ad aver annunciato sfilate in presenza è stato Giorgio Armani. Re Giorgio porterà la sua moda uomo nel cortile del palazzo di via Borgonuovo con una doppia sfilata.

E in presenza sarà anche la passerella di Armani Privé in occasione dell’Haute Couture di Parigi. L'Alta Moda firmata Armani sarà ospitata nella sede dell’Ambasciata d’Italia, scelta simbolica che sottolinea il ruolo di Milano come capitale della moda nel mondo.

Etro, che coraggiosamente anche la scorsa estate scelse di sfilare in presenza, farà uno show live in uno spazio industriale di via Valtellina, mentre Dolce & Gabbana andrà in scena al Metropol di Viale Piave .

Un graduale ritorno alla normalità con una predominanza però di eventi in versione digitale. 65 i brand in calendario, divisi tra show e presentazioni su appuntamento.

Tra le novità il debutto di Diesel che, con il nuovo direttore creativo Glenn Martens, il 21 Giugno presenterà una moda allgender.

Mentre Gucci svelerà la collezione per il 100esimo anniversario del brand attraverso un’esclusiova press preview. Capi uomo, donna e accessori in parte presentati ad aprile nello show ‘Aria’. Un altro dei tanti eventi che durante l’anno celebreranno questo importante traguardo, come la sfilata a Los Angeles il prossimo novembre.

Prosegue l'impegno di CNMI nei confronti della sostenibilità e dei giovani talenti

Prosegue l’iniziativa di progetti speciali ospitati in stanze tematiche, come per esempio Designer for the Planet. L’evento, giunto ormai alla sua terza edizione, raccoglierà le collezioni di alcuni designer emergenti, focalizzati sulle tematiche della sostenibilità.

Ospiti internazionali gli stilisti portoghesi che insieme a Camera della Moda celebreranno il 25esimo anniversario della Portugal Fashion Week.

Il 20 giugno poi, in occasione della giornata mondiale dei rifugiati, CNMI presenterà insieme a UNHCR durante una conferenza stampa digitale “Fashion deserves the World”. Il progetto, in collaborazione con la piattaforma Mygrants, prevede la possibilità per 15 migranti e richiedenti asilo di accedere ad un programma di formazione e inserimento gratuito nelle aziende associate di Camera Nazionale della Moda Italiana.

Anche per questa stagione, CNMI offrirà la possibilità di seguire l’evento su milanofashionweek.cameramoda.it, la piattaforma che l’associazione mette a disposizione per fruire in modalità digitale di tutti i contenuti della Milano Fashion Week, tra cui sfilate e presentazioni.

Di seguito il calendario

Venerdì 18 giugno

15:00 ERMENEGILDO ZEGNA

16:00 TÍSCAR ESPADAS

17:00 SANTONI

18:00 MANS

19:00 PHILIPP PLEIN

Sabato 19 giugno

10:00 FEDERICO CINA

10:30 DHRUV KAPOOR

11:00 ELEVENTY

11:30 SPYDER

12:00 CANALI

13:00 CHILDREN OF THE DISCORDANCE

13:30 LES HOMMES

14:00 FENDI

15:00 TOD'S

16:00 DOLCE & GABBANA

17:00 SUNNEI

17:30 SERDAR

18:00 DALPAOS

Domenica 20 giugno

10:00 MTL STUDIO

10:30 FRANC ELIS

11:00 REVENANT RV NT

11:30 TOKYO JAMES

12:00 ETRO

13:00 MSGM

14:00 PRADA

15:00 HAN KJØBENHAVN

16:00 424

17:00 NICK FOUQUET - FEDERICO CURRADI

18:30 DAVID CATALÁN

19:00 MIGUEL VIEIRA

Lunedì 21 giugno

10:00 A-COLD-WALL

10:30 JIEDA

11:00 KITON

11:30 KNT

12:00 ANDREA POMPILIO PER HARMONT & BLAINE

12:30 ZENAM

13:00 NUMERO 00

14:00 DIESEL

15:00 WOOLRICH

16:00 GALL

17:00 PAURA DI DANILO PAURA

18:00 GIORGIO ARMANI

19.00 GIORGIO ARMANI

Martedì 22 giugno

10:00 MAGLIANO

10:30 VÌEN

11:00 APN73

12:00 SOLID HOMME

13:00 DIMA LEU