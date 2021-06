“Il piccolo in arrivo è una conseguenza naturale, lo volevamo, siamo innamorati , siamo sposati già da qualche anno. Anzi, abbiamo aspettato un po’ proprio perché tenevo molto a stabilire un bell’equilibrio con Ginevra : volevo che lei si sentisse la principessa della casa, la protagonista della famiglia” ha spiegato Martina, precisando di volersi occupare molto della figlia Ginevra in moto tale che non si senta trascurata. “Stiamo cercando di assecondarla, anche nei momenti di rabbia in cui manifesta gelosia , meglio che tiri fuori, piuttosto che tenga dentro. Passerà. E, dopo la nascita del piccolo, davvero potrà dire di non essere più sola. Oggi io sono legatissima a mia sorella, mi ha aiutato tantissimo con la bimba e mi sta aiutando tanto in questo momento, se la coccola e la fa sentire la più importante”. Per quanto riguarda il nome “Non abbiamo ancora deciso, mi piacerebbe coinvolgere Ginevra... sempre che non ci spari dei nomi assurdi. Sceglierà un nome bellissimo!”.

Martina Stella e l'amore

L'attrice ha rivelato di avere un ottimo rapporto con il suo ex Gabriele. "Noi siamo riusciti ad avere un equilibrio perfetto, c’è un grande affetto con il papà di Ginevra, Gabriele. Andiamo veramente tutti d’accordo, lui è un ragazzo costruttivo e intelligente: capita che venga anche spesso a casa, fra noi c’è collaborazione, affetto, ci vogliamo bene, di base c’è l’amore, che cambia, ma rimane amore", ha confidato Martina, che ha poi parlato del marito Andrea Manfredonia, procuratore sportivo. "Con lui la cosa è partita subito come un grande progetto di volere stare insieme noi tre”. Di lui aveva parlato anche due anni fa, a Domenica in. “Colpo di fulmine? No, assolutamente, c’ha messo tanto e s’è dato da fare. Venivo da un momento un po’ così, dopo una separazione, con una bimba piccola… In quelle situazioni non ci si fida più del proprio istinto e di sé stesse. Com’è uscito lui? I miei amici organizzavano questi aperitivi, queste cene, in cui intervenivano sempre potenziali partner imbarazzanti. Un giorno però s’è presentato lui e ha capito subito, è stato molto intelligente e sensibile, che per aprire il mio cuore doveva faticare, entrare delicatamente anche dentro la mia famiglia e conoscere piano piano mia figlia. E conquistarmi un po’. È stato molto bravo, è anche un gran figo e quindi me lo sono preso…”.