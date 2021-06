Martina Stella aspetta il secondo figlio, l'annuncio su Instagram

“Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia – ha scritto Martina nel post, nel quale sfoggia un abito arancione che mette in mostra il pancino - La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere!! La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!! Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi..e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo. Ho aspettato tanto questo momento..il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l'ora di condividere con voi questo magico viaggio!” ha concluso. Tanti gli auguri dei fan e degli amici vip, tra i quali Caterina Balivo (“Ma che bello, auguri”) e Milena Miconi (“Auguri Martina bella a te e alla tua famiglia”). Martina tramite stories ha chiesto poi ai suoi follower di indovinare se si tratti di un maschio o di una femmina . L'attrice è già mamma di Ginevra, nata nel 2012 dalla relazione con Gabriele Gregoriani. Ora aspetta il primo figlio dal marito Andrea Manfredonia , procuratore calcistico sposato il 3 settembre 2016.

Martina Stella e l'amore per Andrea Manfredonia

Nel 2019 l'attrice ha parlato della storia d'amore con Andrea Manfredonia durante un'intervista a Domenica in. “Colpo di fulmine? No, assolutamente, ci ha messo tanto e s’è dato da fare. Venivo da un momento un po’ così, dopo una separazione, con una bimba piccola… In quelle situazioni non ci si fida più del proprio istinto e di sé stesse. Com’è uscito lui? I miei amici organizzavano questi aperitivi, queste cene, in cui intervenivano sempre potenziali partner imbarazzanti. Un giorno però s’è presentato lui e ha capito subito, è stato molto intelligente e sensibile, che per aprire il mio cuore doveva faticare, entrare delicatamente anche dentro la mia famiglia e conoscere piano piano mia famiglia. E conquistarmi un po’. È stato molto bravo, è anche un gran figo e quindi me lo sono preso” ha rivelato a Mara Venier. E a proposito della prima gravidanza: “Ero spaventatissima invece poi tutto è andato bene ed è stato il dono più grande della mia vita, l’esperienza più bella che una donna possa vivere. E lo è tutti i giorni, però ero impaurita, me lo ricordo. È una grande gioia ma anche con tanta preoccupazione, era anche un po’ inaspettata… Ero impaurita, sì”.