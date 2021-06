L'Isola dei Famosi 2021: chi è Awed, il vincitore di questa edizione

Lo youtuber ha trionfato nella finale del reality-show, secondo posto per Valentina Persia, medaglia di bronzo per Andrea Cerioli

Nel giro di poco tempo lo YouTuber conquista sempre maggior popolarità fino ad arrivare ad avere centinaia di migliaia di iscritti al suo canale. Parallelamente, Simone Paciello si cimenta in altre avventure aumentando la sua celebrità, da brani a partecipazioni all’interno di produzioni cinematografiche che lo rendono uno dei volti in maggior ascesa nel mondo dell’intrattenimento del Bel paese.

’isola dei famosi, la classifica finale

approfondimento

Supervivientes, Valeria Marini fuori dall’Isola dei Famosi spagnola

Nelle scorse ore Awed ha trionfato alla quindicesima edizione del reality-show conquistando il gradino più alto del podio nella corsa finale contro Valentina Persia.

Medaglia di bronzo per Andrea Cerioli, quarto posto per Ignazio Moser, a chiudere la classifica Beatrice Marchetti e Matteo Diamante, primi due eliminati dell’appuntamento del reality-show che ha visto Massimiliano Rosolino inviato in Honduras e Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi opinionisti in studio