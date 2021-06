One Direction, Liam Payne e la fidanzata Maya Henry si sono lasciati

Liam Payne, dopo aver annunciato il fidanzamento con Maya Henry nel 2020, ha confermato i rumors che li davano in crisi. Una rottura che arriva come una doccia gelata per chi sognava i fiori d’arancio, dopo che Liam aveva regalato un anello a Maya del valore di 3 milioni di dollari Condividi:

Liam Payne, ex cantante degli One Direction, ha ufficializzato la sua rottura con la fidanzata Maya Henry, splendida modella 21enne, con cui faceva coppia fissa dal 2018. La loro relazione era balzata agli onori delle cronache ad agosto del 2020, per un regalo davvero importante: un anello di fidanzamento del valore di 3 milioni di dollari circa.

approfondimento Buon compleanno Liam Payne Le due giovani celebrità erano apparse sin da subito molto affiatate, ma qualcosa dev'essere andato storto: a soli 10 mesi dal fidanzamento, infatti, è già tempo di dirsi addio. Liam Payne ha dichiarato: “In questo momento sento di essere molto deluso da me stesso. Non sono bravo nelle relazioni di coppia”. E ancora: “Continuo a fare del male alle persone e questo mi dispiace: devo lavorare su me stesso prima di potermi rimettere in gioco”.