Liam Payne, il nuovo singolo è Naughty List con Dixie D’Amelio

Naughty List è il nuovo singolo dell’ex componente della celebre boy band One Direction. La voce di Bedroom Floor ha pubblicato un brano natalizio in collaborazione con la giovanissima Dixie D'Amelio , classe 2001.

Liam James Payne , questo il nome all’anagrafe, ha annunciato a sorpresa l’arrivo di un brano con cui ha dato il via ai festeggiamenti per il periodo più atteso dell’anno presentandolo tramite un post sul suo profilo Instagram che vanta oltre venti milioni di follower: “Sono così entusiasta di aver collaborato con Dixie D’Amelio, quindi salutatela e datele una loro abbraccio come solo voi sapete fare”.

Liam Payne: il successo

Liam Payne, classe 1993, è una delle popstar più famose e seguite a livello internazionale. Il cantante ha conquistato le classifiche con la boy band dedicandosi poi alla sua carriera da solista, il suo album di debutto LP1 ha ottenuto enormi consensi, il suo primo singolo estratto Strip That Down ha conquistato ben tre dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di tre milioni di copie.

Tra i brani più amati del cantante spiccano Get Low con Zedd, Familiar con J Balvin, First Time con French Montana e l’esplosiva collaborazione con Rita Ora (FOTO) sulle note di For You, certificata disco di platino nel Regno Unito per aver venduto più di 600.000 copie.

Grande successo anche per il video ufficiale del brano che vanta oltre trecento milioni di visualizzazioni su YouTube.