La coppia è stata paparazzata durante una cena a Londra: la modella texana sfoggiava un anello da 3,5 milioni di euro. I tabloid inglesi hanno poi confermato la proposta di matrimonio

Liam Payne e Maya Henry sono fidanzati ufficialmente. L'ex cantante degli One Direction e la modella texana sono stati fotografati insieme durante una cena a Londra, presso il lussuoso ristorante Novikov. Sul dito di Maya è stato avvistato un anello di diamanti del valore di 3,5 milioni di euro, piuttosto significativo.

Maya Henry - ©Getty

Liam Payne e Maya Henry fidanzati Poco dopo è arrivata la conferma dai tabloid inglesi. Il cantante, 26 anni, ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna 20enne. Una fonte del ristorante ha rivelato al MailOnline che Maya ha sfoggiato orgogliosamente l'anello per tutta la serata. Liam ha fatto la proposta diversi mesi fa, durante le settimane di quarantena: solo in questi giorni, però, la notizia è arrivata alle orecchie dei tabloid. Una conferma di stabilità che smentisce quindi le voci di crisi che si erano diffuse a febbraio, quando sembrava che Liam e Maya avessero deciso di prendere strade diverse. In realtà, come ha poi confermato una fonte vicina alla coppia, i due avevano solo scelto di vivere la loro relazione con maggiore discrezione: "Ultimamente entrambi si sono presi una pausa dai social media e si sono goduti la reciproca compagnia lontano dai riflettori”.

Liam Payne e Maya Henry - ©Getty

Liam e Maya hanno così deciso di vivere la loro storia d'amore privatamente: per questo motivo erano diversi mesi che non si vedevano insieme. Almeno fino a giugno, quando entrambi si sono uniti alle proteste Black Lives Matter a Londra, tenendosi per mano in mezzo alla folla. La storia tra Liam Payne e Maya Henry Liam e Maya sono stati visti insieme per la prima volta nell'agosto 2018, poco dopo la separazione del cantante da Cheryl, 37 anni, con la quale ha avuto un figlio, Bear, di 3 anni. L'ex membro degli One Direction, però, ha parlato della sua nuova storia d'amore solo nel settembre 2019, durante la promozione del singolo “Stack It Up”. “Siamo piuttosto felici al momento. Ho superato il punto in cui le attenzioni dei media mi danno fastidio. Questo non vale la mia felicità. Preferisco solo uscire e fare quello che voglio. Non ho niente da nascondere”. Nello stesso mese, Liam ha ufficializzato la relazione anche su Instagram, pubblicando uno scatto insieme a Maya.