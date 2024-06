David Holmes – Il ragazzo che è sopravvissuto, su Sky il 22 giugno

Una storia toccante e di ispirazione che si svolge nel dietro le quinte della saga di Harry Potter. Il documentario, prodotto da Daniel Radcliffe (in onda su Sky Documentaries sabato 22 giugno alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile anche on demand), propone una riflessione su tematiche universali: la resistenza alle avversità, la crescita personale e la forza dei legami