A Kevin Costner la Colonna d'Oro al Magna Graecia Film Festival

L'attore, regista, sceneggiatore, produttore e musicista Premio Oscar Kevin Costner sarà premiato con la Colonna d'Oro alla carriera al Magna Graecia Film Festival, in programma a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto 2024. Kevin Costner si aggiunge alla lista di ospiti della rassegna, con il Premio Oscar Tim Robbins, che si esibirà in concerto con la sua Tim Robbins and the Rogues Gallery Band, con l'attore e regista Claudio Bisio che aprirà il festival con il suo film d'esordio alla regia e con la cantautrice e attrice Clara Soccini, scelta come madrina di questa edizione.



L'evento - nel corso del quale all'attore sarà consegnato il riconoscimento realizzato dal Brand GB Spadafora - organizzato dal fondatore e direttore del Magna Graecia Film Festival Gianvito Casadonte è parte delle iniziative annunciate ad oggi per la ventunesima edizione del festival, che presenta concorsi dedicati alle sezioni di opere prime italiane e documentari, curate da Antonio Capellupo, mentre Silvia Bizio è curatrice delle opere prime internazionali e responsabile delle conversazioni con talent internazionali.



Con il suo esordio alla regia, da lui stesso anche interpretato e prodotto, Balla coi lupi, nel 1990, Costner raccolse sette Premi Oscar, tra cui Miglior film e Miglior regia. Quattro i Golden Globe vinti su sette candidature: nel 1991 come Miglior film drammatico e Miglior regista per Balla coi lupi, nel 2013 come Miglior attore in una mini-serie o film per la televisione per Hatfields & McCoys e nel 2023 come Miglior attore in una serie drammatica per Yellowstone. Quando non lavora ai film, Costner canta come voce solista e suona la chitarra solista nella sua band, Modern West. La band ha registrato una raccolta di canzoni ispirate a Yellowstone intitolata Tales From Yellowstone, il seguito del loro album ispirato a Hatfields & McCoys, Famous For Killing Each Other.