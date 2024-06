La Prima Estate 2024, Peggy Gou e ANOTR al Parco BussolaDomani

5/34 Foto di Stefano Dalle Luche

Ha collaborato con la leggenda dell'house Maurice Fulton ("Jigoo" del 2020), con l'eroe della controcultura sudcoreana OHHYUK ("Nabi" del 2021), ed è stata arruolata per un remix del 2022 dell'iconica Can't Get You Out of My Head di Kylie Minogue. Definita "la DJ più cool del mondo" da Rolling Stone, Gou è apparsa sulle copertine di riviste di tutto il mondo