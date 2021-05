Baglioni presenta l'opera concerto "In questa storia che è la mia"

L’opera-concerto totale, tratta dall’omonimo e ultimo album di inediti dell'artista, sarà trasmessa il 2 giugno sulla piattaforma ITsART in streaming dal Teatro dell'Opera di Roma. Uno spettacolo eccezionale per tempi eccezionali

Per Claudio Baglioni (qui tutte le news) "In questa storia che è la mia" rappresenta il sogno di creare un'opera d'arte totale. E' uno spettacolo realizzato con grandi mezzi. È stato registrato in una settimana al Teatro dell'Opera di Roma con il coro e l'orchestra e il corpo di ballo residenti. 188 gli artisti sul palcoscenico più 1: il protagonista assoluto, Claudio Baglioni (I look e la carriera dell’artista di “Questo piccolo grande amore”. FOTO), che è al centro di tutto, elegante, concentrato, serio. È una "autobiografia cantata" come l'ha definita lui stesso. Lo vediamo nel film interpretare i pezzi e gli interludi del suo recente album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo. Intorno a lui coreografie, alter ego, le partecipazioni di Pierfrancesco Favino ed Eleonora Abbagnato, un impatto visuale - sonoro imponente.

Sono due gli altri personaggi dell'Opera - concerto: l'Amore e il Tempo. Recitano con la danza e la mimica il loro continuo intreccio con la vita umana. Sono due personaggi che ereditiamo dalla classicità e Baglioni li spiega così: "L'amore è qui nelle sue fasi della nascita, del corteggiamento e della parabola discendente. Il Tempo è l'altro protagonista e per me tenere in mano la clessidra, come accade nelle scene finali, è una conciliazione della battaglia mia e di tutti con il tempo".