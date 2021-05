Cristina Chiabotto è diventata mamma: è nata la piccola Luce

Cristina Chiabotto: “Ecco Luce Maria”

Cristina Chiabotto: nome di mia figlia Luce tatuato sul polso da anni

Il parto era atteso per il 4 maggio, ma Luna ha ritardato di qualche giorno il suo arrivo. “Benvenuta amore. Sei la nostra Luce! Io e papà ti amiamo già tantissimo. Sei il regalo più bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma” ha scritto Cristina su Instagram. Tanti i commenti degli amici vip spuntati sotto la foto. Paola Turani, in dolce attesa, Laura Torrisi, Francesca Barra, Eleonora Pedron e Alessia Ventura, da poco mamma di Ginevra. Il nome della bambina è anche un omaggio alla nonna Maria, scomparsa la scorsa primavera e alla quale la Chiabotto era molto legata. “Sono sicura che dietro questo dono ci sia lei, venuta a mancare per colpa proprio del Covid a maggio. Per me lei era tantissimo, era una donna piena di sorrisi. Il ciclo della vita continua. Per un'anima che va via, un'anima arriva" raccontò tempo fa a Verissimo. Cristina aveva poi precisato, su Gente: “Si chiamerà Luce, un nome che adoro e che mi sono tatuata sul polso il giorno del mio trentesimo compleanno, quasi cinque anni fa. Ero sulla mia isola del cuore, Formentera e lì ho voluto suggellare con il tatuaggio l’inizio di una nuova consapevolezza. Luce è un nome dolce e un augurio per la mia bambina: quello di avere una serenità profonda, da trasmettere agli altri”. Sempre nel salotto di Silvia Toffanin, la 34enne aveva svelato il sesso del nascituro e aveva parlato anche della sua gravidanza. “Ho chiuso questo 2020 con una cosa positiva. Sono al sesto mese, ma ho aspettato a dirlo perché nel primo periodo della gravidanza ho avuto il Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), anche se fortunatamente in forma leggera. Ho fatto un mese di quarantena, per cui per scaramanzia ho dovuto proteggermi un po’ prima di annunciarlo”.