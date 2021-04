Cristina Chiabotto: nome di mia figlia Luce tatuato sul polso da anni

“Il secondo nome che le daremo è Maria, in onore della mia nonna che amavo tanto e che è scomparsa nel maggio dello scorso anno per il Covid – ha aggiunto l'ex Miss Italia - Avere un figlio era un progetto di vita che mio marito Marco e io cullavamo da un po’. Appena abbiamo ritenuto fosse arrivato il momento giusto, sono rimasta incinta. Credo che sia un segnale che arriva dall’alto, un messaggio di speranza che mi ha dato un’iniezione di gioia pura in un momento come questo, così particolare e complicato per tutti”. Intanto su Instagram la 34enne ha svelato qualche curiosità ai fan, come la data presunta del parto: il 4 maggio. La showgirl ha inoltre ammesso di aver preso nove chili in gravidanza e di aver seguito un'alimentazione sana. Per mantenersi in forma pratica pilates, perfetto per lavorare su respirazione, postura e tonificazione.