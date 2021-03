Cristina Chiabotto ha svelato sui social il nome della figlia

“Aspettiamo solo te Luce Maria ” ha scritto Cristina a corredo di uno scatto nel quale appare stesa sull'erba, sorridente, il pancione ormai evidente. Tanti i like e i commenti sotto la foto, compresi quelli di alcune colleghe della conduttrice 34enne come Benedetta Mazza, Nicoletta Romanoff e Natasha Stefanenko. "Bella panciottina - ha scritto la collega Alessia Ventura - Io sono al tuo stesso mese ma sembra che debba partorire da un momento all’altro. Bello Luce Maria". Un nome che vuole essere anche un omaggio alla nonna Maria , scomparsa la scorsa primavera e alla quale Cristina era molto legata. “Sono sicura che dietro questo dono ci sia lei, venuta a mancare per colpa proprio del Covid ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) a maggio” aveva rivelato a Verissimo. “Il ciclo della vita continua. Per un’anima che va via, un’anima arriva”.

“Ho scoperto di essere incinta il 10 settembre, ma a fine ottobre sono risultata positiva al coronavirus. Sono stata un mese in quarantena, a casa. Per fortuna, ho contratto il virus in forma leggera” ha aggiunto. “Sto vivendo degli attimi stupendi, riesco a godermi tutto. Sono davvero fortunata – ha raccontato poco tempo fa ai suoi follower - Mi commuovo per ogni cosa ma in realtà succedeva anche prima della gravidanza, non è cambiato molto”. La scadenza della gravidanza è prevista per il 4 maggio. La modella torinese ha rivelato, sempre via social, il primo regalo preparato per la sua bambina: si tratta di un quadro che ha come soggetto una mongolfiera rosa disegnata con le tempere, che verrà appeso sulle pareti della stanza della piccola.