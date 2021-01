Cristina Chiabotto è incinta: l’annuncio dell’ex Miss Italia

Cristina Chiabotto ha rivelato di essere in dolce attesa con un post sul suo profilo Instagram: “Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia”

La conduttrice ( FOTO ) ha annunciato il lieto evento condividendo un dolce scatto sul profilo Instagram che conta più di 600.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, teneri momenti di relax in famiglia e servizi fotografici.

Cristina Chiabotto: “Noi ti aspettiamo amore”

approfondimento

Cristina Chiabotto, bellezza a Capri

La showgirl, classe 1986, ha rivelato la gravidanza pubblicando una foto in bianco e nero in compagnia della sua dolce metà, ovvero l’imprenditore Marco Roscio con cui è convolata a nozze nel settembre del 2019.

Cristina Chiabotto ha annunciato di essere in dolce attesa scrivendo: "Venticinque settimane di te... Sussurri che esisti e che la vita è un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Noi ti aspettiamo amore”.

In pochissimi minuti lo scatto ha conquistato il pubblico che ha inviato numerosi messaggi di affetto alla coppia, tanti i colleghi che hanno espresso felicità per la notizia, al momento il post conta più di 34.000 like.