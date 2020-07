Cristina Chiabotto, bellezza a Capri

Cristina Chiabotto pubblica uno scatto in bikini e racconta il suo amore per Capri, meta della sua estate 2020

Cristina Chiabotto si aggiunge alla lunga schiera di vip, italiani e non, che scelgono il Belpaese per le loro vacanze ( FOTO ).

Cristina Chiabotto in bikini a Capri

Cristina Chiabotto (FOTO) sceglie l’Italia per il suo inizio d’estate. L’ex Miss Italia si è regalata una breve fuga a Capri e, da qui, ha postato una foto che rende omaggio alla bellezza dell’isola. “Anche il cielo trattiene il fiato davanti alla tua bellezza. Ciao Capri” scrive, a commento di una foto che la ritrae in bikini bianco mentre sale le scale di una tipica abitazione caprese. Non solo Capri, però: la conduttrice ha scelto anche Napoli per il suo break di luglio. “La città che entra nel cuore. Quanto sei bella… Napoli” scrive, posando nella splendida cornice del Romeo Hotel.

Del resto, Cristina Chiabotto a Capri si è vista più volte. Nel 2018, ad esempio, si regalò proprio qui una mini crociera con Marco Roscio, allora suo fidanzato (dopo la rottura con Fabio Fulco) e oggi suo marito. I due, di casa a Torino, sono più innamorati che mai. “Ha saputo rispettarmi e aspettarmi. Forse ero inconsciamente già pronta a vivere una nuova storia, ma lui ha avuto tanta pazienza e ha capito quando era il momento giusto” dichiarava lei qualche tempo fa, a proposito di quel loro amore difeso dal gossip.