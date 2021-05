1/17 ©Getty

"Un profumo da donna che sappia di donna". "Nessun olezzo di rosa o mughetto". Ma qualcosa di "elaborato, che resti addosso". Era il 1920 quando in vacanza in Costa Azzurra Coco Chanel descriveva così quella che voleva diventasse la "sua" essenza. Davanti a lei, Ernest Beaux, di professione chimico, cresciuto a San Pietroburgo, dove il padre lavorava per gli zar. Due perfezionisti assoluti, che di lì a qualche mese avrebbero creato il profumo icona per eccellenza.

