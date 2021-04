Victoria Beckham ha disegnato una linea per il fitness con Reebok

Victoria Beckham per Reebok

approfondimento

Moda, Brooklyn Beckham firma la nuova campagna di Pepe Jeans London

“Una collezione firmata VB dal vibe ricercato, che fonde stile e praticità” si legge sul sito ufficiale del brand. Tanti i capi disponibili per l'acquisto, ad esempio una canotta da 80 euro, scarpe da 230 euro, e poi ancora cappellini, calzini, jogger, felpe, zaini, pantaloncini da ciclismo e molto altro. “Questa collezione darà una ventata di aria fresca al tuo look per l’allenamento e per la vita di tutti i giorni” si legge ancora sul sito ufficiale di Rebook. “Le t-shirt, i reggiseni, le canotte e i body a maniche lunghe mantengono la pelle asciutta anche negli allenamenti più intensi e, grazie al design senza cuciture, apprezzerai il comfort senza sfregamenti sulla pelle, mentre il taglio aderente e confortevole ti garantirà uno stile senza pari”. Non solo. “La dinamica vestibilità dei capi ti permette di farne un duplice utilizzo: grazie alle tecnologie Reebok le tue sessioni di corsa saranno supportate da materiali d’avanguardia, mentre all’estetica ci pensa l’ex Spice Girl che conferisce al tuo outfit un tocco minimale e raffinato. I tagli moderni e accattivanti, i tessuti morbidi e confortevoli sono ideali per l’allenamento e non solo, ti accompagnano in tutte le attività quotidiane: dalle faccende domestiche all’appuntamento settimanale con le amiche”.