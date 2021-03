L'Isola dei Famosi, chi sono i concorrenti in nomination

L’ISOLA DEI FAMOSI: I NOMINATI

Sfide, colpi di scena e chiarimenti, la conduttrice, classe 1981, si prepara a una nuova serata all’insegna del divertimento e delle emozioni.

Awed, Gilles Rocca e Vera Gemma sono i tre concorrenti attualmente al televoto, infatti nel corso dell’ultima puntata, in onda giovedì 25 marzo, i naufraghi sono stati chiamati a fare una catena di nomi e a indicare poi chi avrebbero voluto eliminare portando così al gruppo dei naufraghi nominati; in questi giorni il pubblico a casa ha avuto la possibilità di scegliere chi far restare in gioco.