L'Isola dei Famosi, chi è stato eliminato lunedì 29 marzo

Vera Gemma, Awed e Giles Rocca si sono dati battaglia al televoto per rimanere su Playa Palapa

Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Elettra Lamborghini ( FOTO ), Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi , ha condotto un nuovo appuntato con la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Nel corso della serata i concorrenti si sono sottoposti a varie prove, tra le quali quella del fuoco, grande attenzione per il verdetto del televoto.

L’isola dei famosi: Awed e Gilles Rocca i più votati dal pubblico

approfondimento

Isola dei Famosi 2021, le location del programma in Honduras. FOTO

La conduttrice, classe 1981, ha accompagnato il pubblico in Honduras, tra i momenti centrali della puntata l'esito delle votazioni dei telespettatori che nei giorni scorsi hanno avuto la possibilità di scegliere chi far restare in gioco tra Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma.

Dopo attimi di suspence, Ilary Blasi ha annunciato che il primo naufrago a continuare la gara sarebbe stato Awed, al quale si è poi aggiunto Gilles Rocca con il 34% dei voti; di conseguenza, Vera Gemma ha dovuto abbandonare Playa Palapa con una percentuale del 15%.