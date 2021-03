Sharon Stone posa per Dolce & Gabbana: lo scatto conquista il web

L’attrice ed ex modella americana ha postato su Instagram uno scatto per la nuova collezione di Dolce & Gabbana

Nessuno se lo aspettava, ma sabato scorso la diva Sharon Stone ha deciso di colpire e stupire i suoi fan ancora una volta. Alla vigilia del suo 63esimo compleanno, il 10 marzo, l’attrice ed ex modella ha pubblicato uno scatto editato per la nuova collezione di Dolce & Gabbana .

Lo scatto condiviso su Instagram

Il post che ha ammaliato il web è stato condiviso dalla stessa Stone, che commenta: “Grazie Dolce & Gabbana per paparazzarmi sempre”. Nella foto vediamo l’attrice, diventata celebre per il ruolo cult in “Basic Instinct”, indossare una bralette in pizzo nero, abbinata a un tubino longuette dello stesso colore. A completare l’outfit, un paio di guanti, una collana e tacchi a spillo del marchio italiano. L’impressione generale è quella di un look elegante e di gran classe, scattato in una cornice mediterranea grazie al mare di sfondo e al sole che illumina il set.

Sharon Stone a 62 anni è ancora la "femme fatale" per eccellenza e risponde indirettamente alle critiche ricevute agli esordi della sua carriera quando, come lei stessa ha dichiarato alla rivista Vogue Portugal, non era ritenuta abbastanza attraente da apparire in copertina e sul grande schermo.

Tanti i complimenti ricevuti sui social, tra cui quelli di alcune colleghe come Kate Hudson, Nancy Sinatra e Vera Wang.

Gli stessi complimenti li aveva già ricevuti il dicembre scorso, dopo aver condiviso, sempre sul suo account Instagram, una foto in lingerie con le gambe in mostra. “I am still modeling at 62” (“Faccio ancora la modella a 62 anni”) aveva dichiarato ironicamente l’attrice nel suo post.