Sorella di Sharon Stone ha il Covid: “Colpa di chi non usa mascherina”

“Mia sorella ha il Covid-19. È colpa di qualcuno di voi che non indossava la mascherina”. È così che Sharon Stone, con un post sui social, ha confidato ai suoi fan che sua sorella Kelly è risultata positiva al coronavirus. L’attrice ha anche lanciato l’ennesimo appello a utilizzare una protezione. “Indossate la mascherina! Fatelo per voi stessi e per gli altri. Per favore”, ha scritto (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Kelly, la sorella di Sharon Stone, ha il coronavirus leggi anche Idris Elba e la moglie Sabrina raccontano l'esperienza con il Covid-19 Nel suo messaggio su Instagram, la star di Hollywood (TUTTE LE FOTO) ha spiegato che sua sorella minore Kelly “già soffre di lupus” e che ora ha contratto il coronavirus. “Lei non ha un sistema immunitario. L'unico posto in cui è andata è la farmacia”, ha aggiunto Sharon Stone. Ha pubblicato anche le immagini di un letto di ospedale, con intorno i macchinari per la ventilazione. “Questa è la sua stanza. Nella sua zona non vieni sottoposto a test a meno che non presenti sintomi, e poi devi aspettare cinque giorni per i risultati. Riuscireste ad affrontare questa stanza da soli?”, ha scritto l’attrice.