British Vogue, la copertina è di Angelina Jolie

Angelina Jolie ha aperto le porte della sua dimora californiana a British Vogue . Ha posato per la copertina (anzi, le copertine, visto che sono due) e si è raccontata: ha parlato del suo ultimo film ( la biografia del fotografo di guerra Don McCullin ), del libro scritto con Amnesty International, e della lotta per i diritti delle donne e dei bambini.

Angelina Jolie: “Sono piena di speranza”

approfondimento

Angelina Jolie, 45 anni fra talento e bellezza

“Ho riposto molte delle mie speranze nelle nuove generazioni. Forse è perché vivo con sei ragazzi dai 12 ai 19 anni ” ha spiegato Angelina Jolie. “Sono piuttosto sopraffatti dalle informazioni che ricevono, ma vedo Maddox parlare online in russo, Shiloh che saluta i suoi amici in Namibia, li vedo conoscersi e connettersi. È così che cercano di risolvere i loro problemi”.

L’attrice ha poi descritto la sua giornata tipo: “Anche se volevo avere molti figli ed essere una mamma, mi immaginavo un po’ come Jane Goodall, che viaggia da qualche parte nel mezzo della giungla. Non vedevo la maternità in modo tradizionale. Mi sento come se mi mancassero le capacità per essere una mamma casalinga tradizionale. Ce la faccio perché i miei figli sono abbastanza resilienti e mi stanno aiutando, ma non sono affatto brava”.

I suoi figli, Angelina Jolie li cresce nel rispetto delle loro culture. “Vengono da tutto il mondo. Quando vedo Mad in Cambogia, vedo che è casa sua. È un cambogiano e, allo stesso tempo, è un cittadino americano e un cittadino del mondo. Ma non è solo importante per lui andare lì, è importante anche per i suoi fratelli. Siamo stati molto fortunati ad avere una famiglia di culture e razze diverse. Stiamo tutti imparando gli uni dagli altri” ha detto.