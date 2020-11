Angelina Jolie dirigerà un biopic sul fotografo Don McCullin

L’attrice e regista sta per iniziare le riprese di Unreasonable Behaviour, il film che racconta la vita e gli straordinari scatti del leggendario fotografo britannico, che sarà interpretato da Tom Hardy

Ritorno alla regia per Angelina Jolie approfondimento Angelina Jolie, 45 anni fra talento e bellezza Angelina Jolie torna dietro la macchina da presa. L'attrice e produttrice cinematografica dirigerà Unreasonable Behaviour, un film sul fotografo di guerra inglese Don McCullin basato sull'omonima autobiografia. Il film sarà un racconto della vita del fotoreporter britannico particolarmente noto per i suoi reportage di guerra e per le sue immagini sui conflitti urbani. Nel 1968 la sua fotocamera Nikon fermò un proiettile che stava per colpirlo.

Le prime dichiarazioni della Jolie approfondimento Angelina Jolie e il divorzio con Brad Pitt: per il bene dei miei figli Angelina Jolie ha dichiarato: "Sono onorata nell'avere l'opportunità di trasformare la vita di Don McCullin in un film. Sono rimasta attirata dalla sua combinazione unica di mancanza di paura e umanità - il suo totale impegno nell'assistere alla verità della guerra e la sua empatia e rispetto per chi soffre a causa delle conseguenze dei conflitti. Speriamo di realizzare un film che sia intransigente come le fotografie di Don, sulle persone straordinarie e sugli eventi di cui è stato testimone, e sull'ascesa e la fine di un'epoca unica nel giornalismo".