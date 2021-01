Jgor Barbazza e Linda Collini, dall'amore sul set al primo figlio

La coppia ha annunciato di essere in attesa del primogenito attraverso un dolcissimo post su Instagram

Da Halsey a Cristina Chiabotto passando per la coppia formata da Jgor Barbazza e Linda Collin i , sono molte le star che negli ultimi giorni hanno annunciato un lieto evento condividendo la notizia sui profil Instagram da migliaia di follower.

Parallelamente, Linda Collini, nata il 21 maggio 1982 a Prato, si avvia verso la carriera da attrice inconsapevole che il ruolo nello soap Centrovetrine non le avrebbe regalato soltanto grande notorietà, ma anche l’amore della vita.

Jgor Barbazza, classe 1976 , nasce a Conscio, città di circa 1.500 abitanti in provincia di Treviso. Fin da piccolo l’attore mostra un grande interesse per la recitazione che a breve lo avvicina sempre di più a quella passione che sarebbe poi divenuta il suo lavoro.

Infatti, i due attori si incontrano sul set nel 2010 , Cupido lancia la sua freccia e la coppia non può che seguire il cuore. Linda Collini e Jgor Barzazza diventano immediatamente una delle coppie più amate dal pubblico del Bel paese che segue quotidianamente le loro vite attraverso i numerosi scatti pubblicati sui profili Instagram.

approfondimento

Laura Barriales incinta del secondo figlio: "Sarà un maschietto"

Pochi giorni fa la coppia ha annunciato il lieto evento tramite un dolcissimo post condiviso su Instagram, questo il messaggio scritto dall'attrice: "Perché in due è bello ma in tre sarà meraviglioso... L'avevo detto che ci saremmo divertiti in questo 2021".