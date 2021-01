Laura Barriales incinta del secondo figlio: "Sarà un maschietto"

La showgirl spagnola ha annunciato su Instagram la sua seconda gravidanza, a due anni dalla nascita della primogenita Melania. “Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare” Condividi:

Laura Barriales diventerà mamma per la seconda volta. La showgirl 38enne ha annunciato su Instagram di essere in dolce attesa di un maschietto.

Laura Barriales mamma bis “Poco più di due anni fa ho condiviso con voi il giorno più importante della mia vita, la nascita di Melania – ha scritto la showgirl spagnola sul social, a corredo di uno scatto insieme alla figlia - Oggi il mondo è cambiato, ma la gioia di vivere e dare vita deve continuare... e sono super felice di condividere con voi la mia seconda gravidanza... e questa volta arriva il maschietto” ha concluso. E per l'occasione Laura ha indossato un maglione con la scritta “It's a boy”. Tanti gli auguri social apparsi sotto al post, tra i quali quelli di Melissa Satta (“Ma che bella notizia”), Filippa Lagerback (“Che bello”), Costanza Caracciolo (“Congratulazioni”), Adriana Volpe (“Che spettacolo, sono felicissima per te”) e Alessia Ventura che ha scritto “Auguri anche a te Laura” visto che anche lei è in dolce attesa. Non si sa a che mese sia, anche se presumibilmente si potrebbe trattare dal quarto o quinto mese. Al momento top secret anche il nome del piccolo in arrivo.

Laura Barriales e Fabio Cattaneo approfondimento Nick Carter dei Backstreet Boys aspetta il terzo figlio Per l'ex volto de "I Fatti Vostri" è in arrivo quindi il secondo figlio, nato dall'amore con il marito Fabio Cattaneo, imprenditore e amministratore delegato di un'azienda vinicola. Laura e Fabio si sono sposati in segreto a luglio del 2017. “Hola amigos! Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata – aveva scritto la modella sui social svelando il matrimonio con Fabio - ma mi sembra giusto comunicare a voi per primi, che mi sono sposata con Fabio. È stato il giorno più bello della mia vita, quante emozioni insieme… Grazie a tutti gli invitati di aver reso tutto così unico e nostro!”.