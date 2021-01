Halsey è incinta: l'annuncio su Instagram

Ashley Nicolette Frangipane , questo il nome all’anagrafe, è una delle celebrity più popolari e amate a livello internazionale. Poche ore fa la cantante ha sorpreso il pubblico annunciando di essere in dolce attesa attraverso dei teneri scatti in cui il protagonista assoluto è il pancione. Nel giro di poco tempo la notizia ha conquistato i social e il post ha ottenuto oltre sei milioni di like.

Halsey: la carriera

Dall’affermazione internazionale con Badlands ai successi più recenti, negli ultimi anni la cantante ha dominato la scena discografica scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta.

Il suo ultimo album Manic ha ottenuto ottimi consensi da parte del pubblico e della critica tanto da conquistare anche un disco di platino negli Stati Uniti d’America grazie alla vendita di oltre un milione di copie.

Tra i suoi singoli più amati spiccano New Americana, Now or Never, Without Me, Graveyard e Closer in collaborazione con il duo The Chainsmokers che ha venduto più di tredici milioni di copie soltanto sul suolo a stelle e strisce.